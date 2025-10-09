Трейдеры требуют от Индии платить за российскую нефть юанями

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters. Ведущая государственная нефтяная компания Indian Oil Corp уже произвела оплату в юанях за несколько партий российской нефти.

По данным агентства, трейдеры, поставляющие нефть из России, активно требуют от индийских государственных компаний перехода на расчеты в китайской валюте. Это связано с тем, что юань является одной из немногих валют, которые можно конвертировать непосредственно в рубли для окончательных расчетов с российскими производителями.

Кроме того, трейдеры восприняли недавние признаки улучшения отношений между Нью-Дели и Пекином как возможность упростить сделки с индийскими покупателями.

В то же время для соблюдения цены ЕС трейдеры продолжают устанавливать цены на российскую нефть в долларах, требуя эквивалентной оплаты в юанях.

Переход на юани стал частью глобального процесса дедолларизации, ускоренного западными санкциями против России после начала войны в Украине. Санкции заставили участников нефтяного рынка активно использовать альтернативные валюты, включая китайский юань и дирхам ОАЭ, пишет Reuters.

Трейдеры прогнозировали, что Индия в сентябре увеличит закупки российской нефти, несмотря на введенные США тарифы, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники 28 августа.

По состоянию на 19 сентября 2025 года сообщалось, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти, Индия не планирует уменьшать ее закупки.