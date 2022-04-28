Специализировался на премиум-марках. Британский автодилер Inchcape уходит из РФ 28 апреля, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Inchcape владел в Москве бизнесом по розничными продажами Jaguar Land Rover, BMW, Toyota и Volvo (Фото:Grahame Jenkins / Unsplash)

Британский автодилер премиум-марок Inchcape уйдет из России, продав бизнес локальному менеджменту.

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Сумма сделки составит 76 млн евро с рассрочкой выплат на 5 лет. Компания рассчитывает закрыть сделку в мае 2022 года, сообщает Интерфакс.

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Бизнес Inchcape будет продан местному менеджменту под руководством действующего гендиректора и финансового директора.

Выручку от продажи российских активов дилер намерен инвестировать в развитие основного дистрибьюторского бизнеса.

Дилер не планирует повторно выходить на российский рынок, но имеет колл-опцион, который позволит ему извлечь выгоду из увеличения стоимости бизнеса в течение следующих 7 лет, в частности, при его дальнейшей продаже.

После продажи в 2021 году активов по реализации автомобилей Toyota и Audi в Санкт-Петербурге дилеру Ключавто за 70 млн фунтов у Inchcape оставался бизнес в Москве, связанный с розничными продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota и Volvo. По данным компании, за прошлый год он принес около 740 млн фунтов выручки и прибыль до налогообложения в размере в 47 млн фунтов.

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