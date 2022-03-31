Имущество врага. БЭБ нашло и передало на национализацию 400 российских и белорусских вагонов 31 марта, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Российские и белорусские вагоны, обнаруженные БЭБ в Черкасской области (Фото:Бюро экономической безопасности)

Бюро экономической безопасности выявило в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси.

Как сообщили в БЭБ, вагоны были обнаружены во время проверок предприятий РФ и РБ, транспортирующих оборудование по железной дороге.

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«Также в зоне таможенного контроля одного из городов области обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию», — добавили в БЭБ.

Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения о дальнейшей национализации.

Как сообщалось, 10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов.

Позже в Укрзализныце заявили о начале национализации находящихся в Украине российских вагонов. По данным компании, на путях Украины сейчас стоят 15 тыс. российских вагонов, принадлежащих 250 компаниям.

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