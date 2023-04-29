Так работают скрепы и замещение импорта. В РФ на год освободили от налогов производителей валенок 29 апреля, 10:03 В России освободили от налогов производство валенок (Фото:unsplash)

Производители валенок и обуви из войлока получат в РФ отсрочку по уплате всех видов налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку платежей на три года.

Соответствующее решение приняло правительство РФ 28 апреля.

«Производители валяльно-войлочной обуви смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года», — сказано в заявлении правительства страны-агрессора.

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Ранее сообщалось, что российская экономика движется к примитивизации и обратной индустриализации.