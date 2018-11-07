Импортный газ для Украины подорожал до рекорда за 44 месяца

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в октябре 2018 года увеличилась на 6,3%, или на $19,1 за 1 тыс. куб. м, – до $323,4 за 1 тыс. куб. м в сравнении с сентябрем, когда цена составляла $304,4 за 1 тыс. куб. м. Цена в октябре является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт в Украину осуществлялся по $328,6 за 1 тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли Украины.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в октябре также увеличилась – на 6,7%, или на 568,8 грн / за 1 тыс. куб. м, до 9 059,1 грн за 1 тыс. куб. м в сравнении с сентябрем, когда цена составляла 8 490,3 грн за 1 тыс. куб. м.

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Напомним, что в январе этого года года, согласно данным Минэкономики, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,9 (7 784,1 грн); в феврале – $276,9 (7 429,6 грн), в марте – $274,6 (7 153,5 грн), в апреле – $309,9 (8 099,8 грн), в мае – $260 (6 806,4 грн), в июне – $266,4 (6 960,2 грн), в июле – $288,8 (7 593,8 грн), в августе – $286,6 (7 910,2 грн), в сентябре – $304,4 (8 490,3 грн).

В 2017 году Украина импортировала более 13,9 млрд куб. м природного газа на общую сумму более $3,2 млрд. Весь газ импортировался со стороны Европы.