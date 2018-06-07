Импортное топливо для Украины значительно подорожало

За первые 5 месяцев 2018 года (январь-май) Украина импортировала нефтепродуктов – бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо – на сумму $1,7 млрд, что на 20,2% больше, чем в январе-мае прошлого года ($1,4 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом, в абсолютных величинах импорт нефтепродуктов за этот период снизился на 2,8% - до 2,7 млн тонн.

Из Беларуси импортировано топливо на $700,5 млн (доля – 40,3%), России – на $649,2 млн (37,3%), Литвы – на $165,6 млн (9,5%), других стран – на $223,2 млн (12,8%).

При этом в январе-мае 2018 года Украина экспортировала 203,4 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму почти $104 млн в основном на Мальту, в Латвию и Литву.

Напомним, что Украина в 2017 году импортировала нефтепродукты на $4,2 млрд, а экспортировала – на $180,9 млн.