Вышли на новые цифры. Украина увеличила импорт угля более чем в два раза

Украина в январе-сентябре 2025 года увеличила импорт угля каменного и антрацита в 2,2 раза (на 1 млн 760,155 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3 млн 253,62 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за девять месяцев этого года угля было импортировано на $751,081 млн, что в 2,3 раза (на $426,588 млн) больше, чем в январе-сентябре 2024 года.

Реклама

Из США угля поступило на $308,091 млн (доля — 41,02%), Австралии — на $233,507 млн (31,09%), Чехии — на $72,3 млн (9,63%), других стран — на $137,183 млн (18,26%).

Как сообщалось, Украина в 2024 году увеличила импорт угля в 2,7 раза (на 1 млн 145,951 тыс. тонн) по сравнению с 2023 годом — до 1 млн 812,592 тыс. тонн. В денежном выражении его импортировали на $402,219 млн, что в 2,2 раза превысило объемы предыдущего года ($185,378 млн).

В течение 2024 года Украина импортировала топливно-энергетических товаров на сумму $8,9 млрд, что на $1,47 млрд или на 14,2% меньше чем за 2023 год. Поступления от экспорта уменьшились почти вдвое — с $0,39 млрд до $0,2 млрд.

Нефти и нефтепродуктов (кроме сырых) в 2024 году Украина импортировала 7,56 млн тонн общей стоимостью $6,82 млрд, что на $1,01 млрд или на 12,9% меньше чем за 2023 год. Основными поставщиками стали Греция (19,3%), Польша (13,1%), Литва (10,0%) и Турция (8,8%). Доля Индии резко сократилась: в 2024 году она составила лишь 1,4% против 13,0% в 2023 году.

Газов нефтяных было импортировано 0,98 млн тонн, что стоило Украине $0,67 млрд. Это почти втрое меньше, чем было потрачено за 2023 год — $1,9 млрд. Среди основных поставщиков в 2024 году: Польша (17,4%), Алжир (15,1%) и Литва (13,2%). Другие 35 стран вместе обеспечили доли, не превышающие 8,5% каждая. В 2023 году 53,1% газов поступило из трех стран: Словакии, Польши и Швейцарии.

Наибольший рост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в импорте электроэнергии. Если за 2023 год в Украину поступило 806,4 тыс. МВт*ч на сумму $154,7 млн, то за 2024 год объемы расходов выросли более чем в четыре раза — до $669,4 млн за 4436,6 тыс. МВт*ч.