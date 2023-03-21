Впервые в истории. Украина закупила электроэнергию у молдавской компании Energocom

21 марта, 15:02
Поделиться:
Украина впервые закупила электроэнергию у Молдовы (Фото:Anna Voitenko / Reuters)

Украина впервые закупила электроэнергию у Молдовы (Фото:Anna Voitenko / Reuters)

Молдавская компания Energocom 21 марта впервые в тестовом режиме продала 1 МВт*ч электроэнергии Украине.

Об этом компания сообщила в Facebook, уточнив, что раньше она только покупала электроэнергию у украинских производителей.

Читайте также:

Спасатели борются с пожаром на одном из инфраструктурных объектов Киев после ракетного удара РФ 19 декабря 2022 года (Фото:ГСЧС) РФ проиграла еще одну фазу войны. Что помогло Украине пережить зиму ракетных обстрелов и чудом остаться со светом —The Economist

«В рамках этого теста электроэнергию закупили в ЕС, провели транзитом через молдавскую энергосистему и продали украинским поставщикам», — сообщили в Energocom.

Видео дня

Совершать подобные соглашения помогают профиль Energocom и регистрация на единой европейской платформе JAO, уточнили в компании.

Также в Energocom заявили о проведении анализа процедуры транзита, чтобы быть готовыми к любой ситуации на рынке.

Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии из Румынии .

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Энергетика Электроэнергия Молдова Рынок электроэнергии Украина-Молдова импорт электроэнергии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X