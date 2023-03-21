Впервые в истории. Украина закупила электроэнергию у молдавской компании Energocom
Украина впервые закупила электроэнергию у Молдовы (Фото:Anna Voitenko / Reuters)
Молдавская компания Energocom 21 марта впервые в тестовом режиме продала 1 МВт*ч электроэнергии Украине.
Об этом компания сообщила в Facebook, уточнив, что раньше она только покупала электроэнергию у украинских производителей.
«В рамках этого теста электроэнергию закупили в ЕС, провели транзитом через молдавскую энергосистему и продали украинским поставщикам», — сообщили в Energocom.
Совершать подобные соглашения помогают профиль Energocom и регистрация на единой европейской платформе JAO, уточнили в компании.
Также в Energocom заявили о проведении анализа процедуры транзита, чтобы быть готовыми к любой ситуации на рынке.
Ранее сообщалось, что Украина начала импорт электроэнергии из Румынии .