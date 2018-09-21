Импорт бензина в Украину за месяц резко сократился

В августе в Украину импортировано 106,1 тыс. тонн бензинов, что на 25%, или на 35,3 тыс. тонн меньше, чем в августе прошлого года. В целом с начала года импорт сократился на 12% (100,3 тыс. тонн) и составил 731,3 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, передает отраслевой портал enkorr.

Поставки от белорусских НПЗ, на которые приходится 81% всего импорта бензинов, за 8 месяцев текущего года сократились на 13,4% до 600 тыс. тонн.

В то же время заводы группы Orlen наоборот нарастили поставки в Украину на 3,8% до 132 тыс. тонн. Напомним, с апреля в Украину поступает бензин только с литовских НПЗ Orlen.

Через морские порты за 8 месяцев было импортировано 7,8 тыс. тонн бензинов, +11,6% к аналогичному периоду 2017 года.

Выпуск бензинов в Украине на Кременчугском и Шебелинском заводах в августе, по оценкам А-95, составил 73 тыс. тонн (+4,9% к августу-201).

Всего за 8 месяцев текущего года внутреннее производство увеличилось на 3,8% до 565 тыс. тонн.

Баланс рынка по итогам августа составил 179 тыс. тонн, что на 15% меньше августа. За период января-августа 2018 года рынок сократился на 5,4% (74,4 тыс. тонн) до 1 306,1 тыс. тонн.

Также, доля украинского бензина продолжает увеличиваться. Бензин внутреннего производства в балансе рынка за 8 месяцев текущего года составила 43,2% против 39,4% за аналогичный период 2017 года.