Табачный гигант спишет 225 млн фунтов. Imperial Brands ушел из РФ, передав бизнес местным инвесторам 20 апреля, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Imperial Brands вышел из бизнеса в России (Фото:Elsa Olofsson / Unsplash)

Производитель табачной продукции Imperial Brands передал бизнес в РФ российским инвесторам.

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Сделка подлежит согласованию с местными регуляторами, которое ожидается в ближайшее время, сказано в сообщении компании.

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Сумма сделки и новые владельцы бизнеса не разглашаются.

В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидает неденежное списание в размере 225 млн фунтов стерлингов.

Компания также сообщила, что продолжает поддерживать своих украинских коллег и их семьи, в том числе транспортом и жильем, чтобы они могли покинуть районы, наиболее сильно пострадавшие от войны. Компания также оказывает помощь тем, кто покинул Украину.

В марте Imperial Brands объявила о приостановке работы в РФ, включая производство на заводе в Волгограде, продажи и маркетинговую активность.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под марками Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West. В 2021 финансовом году на Россию и Украину приходилось в общей сложности около 2% чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли концерна.

В Украине в холдинг Imperial Brands входят компании Империал Тобакко Продакшн Украина и Империал Тобакко Юкрейн, которые занимаются производством табачных изделий на фабрике в Киеве и их продажами в Украине.

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