Илона Маска отстранили на три года от руководства Tesla

Американский суд подтвердил мировое соглашение между Комиссией по ценным бумагам и компанией Tesla, согласно которому Илон Маск не сможет занимать пост главы совета директоров на протяжении трех лет.

Также Маск заплатит 20 миллионов долларов штрафа, передает Reuters.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

29 сентября стало известно, что Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет. Также и Маска, и Tesla обязали выплатить по 20 миллионов долларов штрафа.