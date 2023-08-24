За дискриминацию беженцев. Минюст США подал в суд на SpaceX Маска 24 августа, 22:25 Илон Маск в очередной раз столкнулся с проблемами от правительства США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В четверг, 24 августа, стало известно, что Министерство юстиции США подало в суд на компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX, утверждая о дискриминации беженцев при трудоустройстве.

Как пишет CNN, в своем иске Минюст утверждает, что по крайней мере с сентября 2018 года до мая 2022-го компания SpaceX регулярно препятствовала приему на работу и отказывалась принимать таких кандидатов в свой штат. По мнению органов юстиции, это является нарушением Закона США об иммиграции и гражданстве (INA).

Видео дня

CNN добавляет, что Минюст США добавил в свои исковые требования замечания о действиях SpaceX при приеме на работу. Компания в своих вакансиях отмечала, что принимает на работу только владельцев грин-карт и граждан США. Причиной таких условий в фирме Маска называли условия федерального закона об экспортном контроле.

Однако Минюст США, как пишет медиа, заявляет об отсутствии каких-либо препятствий для приема иностранцев на работу. Также представители органов юстиции обратили внимание на несколько фактов дискриминации со стороны SpaceX.

«Наше расследование выявило, что SpaceX не планировала и не взяла на работу ни беженцев, ни лиц со статусом просителей убежища из-за отсутствия гражданства США, а также наложила запрет на их найм независимо от их квалификации, что является нарушением федерального закона», — заявила помощница генерального прокурора США Кристен Кларк.

Сейчас компания Маска не комментирует этот судебный иск, однако, по данным медиа, Минюст США сообщил о начале расследования для SpaceX еще в июне 2020 года.

3 августа новостное агентство AFP подало в суд на соцсеть X (Twitter) Илона Маска, обвинив компанию в отказе обсудить возможную оплату за распространение контента информационного агентства.