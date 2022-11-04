На фоне массовых сокращений. Маск заявил, что у Twitter «резко упала выручка»

4 ноября, 21:07
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По данным СМИ, Илон Маск планирует реформировать Twitter и сократить половину сотрудников (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

По данным СМИ, Илон Маск планирует реформировать Twitter и сократить половину сотрудников (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что после того, как он купил Twitter, платформа столкнулась с «резким падением доходов».

В пятницу, 4 ноября, Маск написал в Twitter, что из-за давления «групп активистов» на рекламодателей доход платформы значительно снизился, хотя «модерация контента не изменилась, а мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов».

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https://twitter.com/elonmusk/status/1588538640401018880
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Как пишет The Wall Street Journal, перед этим несколько известных рекламодателей, в том числе продовольственная компания General Mills Inc., производитель Oreo Mondelez International Inc. и Pfizer Inc., временно прекратили свою рекламу в Twittere после покупки компании Маском.

По данным WSJ, ранее сотрудники Twitter получили письмо с предупреждением, что к утру пятницы они узнают, сохранили ли свои должности или были уволены. Сокращения якобы коснутся около 50% сотрудников компании. В начале года в Twitter работали более 7500 человек. Уволенным сотрудникам пообещали компенсацию и льготы до дня увольнения — для одного человека это начало февраля, для другого — начало января, сообщает WSJ.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Реклама Twitter Соцсети Доходы Соцсеть Сокращение сотрудников Илон Маск

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