На фоне массовых сокращений. Маск заявил, что у Twitter «резко упала выручка» 4 ноября, 21:07 По данным СМИ, Илон Маск планирует реформировать Twitter и сократить половину сотрудников (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что после того, как он купил Twitter, платформа столкнулась с «резким падением доходов».

В пятницу, 4 ноября, Маск написал в Twitter, что из-за давления «групп активистов» на рекламодателей доход платформы значительно снизился, хотя «модерация контента не изменилась, а мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов».



Видео дня

Как пишет The Wall Street Journal, перед этим несколько известных рекламодателей, в том числе продовольственная компания General Mills Inc., производитель Oreo Mondelez International Inc. и Pfizer Inc., временно прекратили свою рекламу в Twittere после покупки компании Маском.

По данным WSJ, ранее сотрудники Twitter получили письмо с предупреждением, что к утру пятницы они узнают, сохранили ли свои должности или были уволены. Сокращения якобы коснутся около 50% сотрудников компании. В начале года в Twitter работали более 7500 человек. Уволенным сотрудникам пообещали компенсацию и льготы до дня увольнения — для одного человека это начало февраля, для другого — начало января, сообщает WSJ.

28 октября стало известно, что Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.