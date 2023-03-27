Теперь точно все. IKEA продала последний и крупнейший завод в России
IKEA продала последний и самый крупный завод в РФ (Фото:Amir Cohen / Reuters)
Шведская IKEA продала свой крупнейший производственный актив в РФ — завод в Великом Новгороде.
Покупателем ООО Икеа Индастри Новгород, стала российская компания Слотекс из Петербурга. Финансовые условия и другие характеристики сделки не раскрываются, сообщает Интерфакс.
Дальнейшие планы касательно бывшей производственной площадки IKEA будут озвучены позже.
Ранее заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО Лузалес из Сыктывкара.
Как сообщалось, в феврале власти РФ разрешили продать заводы IKEA местным компаниям.