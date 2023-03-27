Теперь точно все. IKEA продала последний и крупнейший завод в России 27 марта, 08:37 IKEA продала последний и самый крупный завод в РФ (Фото:Amir Cohen / Reuters)

Шведская IKEA продала свой крупнейший производственный актив в РФ — завод в Великом Новгороде.

Покупателем ООО Икеа Индастри Новгород, стала российская компания Слотекс из Петербурга. Финансовые условия и другие характеристики сделки не раскрываются, сообщает Интерфакс.

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Дальнейшие планы касательно бывшей производственной площадки IKEA будут озвучены позже.

Ранее заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО Лузалес из Сыктывкара.

Как сообщалось, в феврале власти РФ разрешили продать заводы IKEA местным компаниям.