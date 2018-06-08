IKEA откажется от одноразовых пластиковых товаров

В компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет изготовлен из вторсырья

Сеть шведских магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена к 2020 году полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых изделий на фоне роста обеспокоенности из-за загрязнения окружающей среды.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что из магазинов и ресторанов сети должны исчезнуть одноразовые пластиковые трубочки, стаканы, тарелки и пакеты, а также тарелки и стаканы из картона, покрытого пластиком. Этот процесс будет проходить поэтапно - по мере внедрения более экологичных альтернатив.

Кроме того, в компании рассчитывают, что к 2020 году весь пластик, который используется в магазинах, будет изготовлен из вторсырья.

IKEA уже готова к поэтапной ликвидации пластика. Для этого компания инвестировала в завод по переработке пластмасс, чтобы реализовать полный переход на экологический вариант.

Отметим, что ранее IKEA анонсировала планы по созданию собственных солнечных батарей, которые помогут компании снизить потребление электричества, производимого из углеводородного топлива.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах. В Украине работают интернет-магазины компании, товар поставляется из Польши.