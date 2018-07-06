IKEA начала подготовку к открытию магазина в Украине

IKEA ищет сотрудников для магазина в Украине

Шведская компания по производству товаров для дома IKEA начала набор сотрудников в украинское подразделение.

Об этом свидетельствуют объявление компании на сайте по поиску работу.

В частности, компания ищет специалистов отдела продаж, логистики, дизайнера интерьера, а также менеджмент для центра поддержки клиентов.

Ранее сообщалось, что IKEA намерена выйти на украинский рынок. Глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Южный площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.

Также сообщалось, что ІКЕА заинтересована в сотрудничестве с украинскими поставщиками деревянной мебели и комплектующих к ней.

Позже стало известно, что IKEА намерена в течение 1-2 лет открыть первый объект в Киеве. В феврале СМИ сообщали, что IKEA откроет магазин в Украине до конца 2018 года.

Напомним, в 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.

Развитием сети в Украине будет заниматься IKEA Юго-Восточная Европа, которая управляет розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

В апреле 2018 года Кабмин решил создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода IKEA на рынок страны.

В июне Офис по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли также сообщал, что IKEA ищет в Украине производителей мебели для сотрудничества.