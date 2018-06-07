IKEA решила найти в Украине производителей своей мебели

Сеть шведских магазинов мебели и товаров для дома IKEA ищет в Украине производителей мебели для сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли.

"14 июня в Киеве в рамках Украинской-шведского бизнес-форума представители шведской компании IKEA готовы встретиться для налаживания сотрудничества с украинскими производителями продукции", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что IKEA заинтересована в сотрудничестве с производителями деревянной и фанерной мебели, диванов и кресел с оббивкой, офисных и компьютерных стульев, керамических умывальников, фарфоровой и стеклянной посуды, ламп.

Обязательные условия предусматривают, что производственные мощности таких компаний должны находиться на территории Украины, а годовой оборот составлять более €2 млн.

Как сообщалось, IKEА намерена в течение года-двух открыть первый магазин в Киеве. Развитием сети в Украине будет заниматься IKEA Юго-Восточная Европа, которая управляет розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Несколько лет назад, в 2011 году IKEA рассматривала возможность инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область).

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах. В Украине работают интернет-магазины компании, товар поставляется из Польши.