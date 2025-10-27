Онлайн-встреча представителей Responsible Gambling Center с литовскими регуляторами стала новым этапом формирования системы ответственной игры в Украине. На повестке дня — эффективные модели профилактики лудомании, европейские стандарты вмешательства и роль бизнеса в развитии безопасной среды. Генеральным меценатом проекта по международному обмену опытом выступает компания FAVBET.

Международный диалог: почему именно Литва?

В октябре 2025 года Responsible Gambling Center (RGC) провел онлайн-встречу с регулятором Литовской Республики — страны, которая за последние годы смогла построить действенную систему контроля за рынком азартных игр и создать условия для безопасного участия граждан в игорных продуктах.

Ключевой темой встречи стало внедрение международных практик в отечественную систему профилактики и лечения игровой зависимости. Литовские коллеги поделились опытом реализации государственных программ самоисключения игроков, а также обсудили подходы к регистрации операторов, которые нарушают стандарты ответственной игры.

«Обмен знаниями с Литвой — это не просто консультация. Это перенос проверенных европейских механизмов в украинскую реальность»,— отмечают в RGC.

Стороны также обсудили роль профильного бизнеса в формировании политики ответственной игры. В Литве операторы азартных игр обязаны придерживаться строгих стандартов информирования игроков, мониторинга поведенческих паттернов и своевременного вмешательства в случаях рискового поведения. Такой подход становится все более актуальным и в Украине, где рынок азарта еще находится в этапе структурной трансформации.

Программа международного обмена: как Украина перенимает европейский опыт

Одной из ключевых инициатив Центра ответственной игры (RGC) стал масштабный проект обмена опытом со странами Европейского Союза. С марта по июль 2025-го команда RGC работала над подготовительной фазой этого проекта, цель которого — адаптировать действенные европейские практики к украинской системе ответственной игры.

В фокусе не только исследования теории, но и реальные рабочие визиты. Среди стран-ориентиров RGC указаны Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Швеция, Дания, Румыния и Хорватия.

Это свидетельствует о том, что Украина не ограничивается только одним примером, а ориентируется на широкий спектр европейских подходов, доказавших свою эффективность.

Сам проект предусматривает установление прямых связей с регуляторами других стран, центрами ответственной игры и медицинскими институтами. Речь идет не просто о пересмотре чужого опыта, а о практическом сотрудничестве, адаптации конкретных моделей и механизмов.

Роль бизнеса и меценатства: пример FAVBET

Не менее важный элемент — привлечение частного сектора к построению системы ответственной игры. Компания FAVBET выступает генеральным меценатом программы международного обмена опытом, которую реализует RGC.

Ранее FAVBET поддерживала первое национальное исследование игровой зависимости в Украине и комплексный проект по внедрению социально-психологической поддержки.

Это означает, что частный бизнес берет на себя не просто роль спонсора, а выступает активным партнером в построении инфраструктуры: финансирование, ресурсная база, коммуникация. Такой подход способствует тому, чтобы меры по профилактике, помощи и регулированию имели реальный ресурс и были не только декларативными.

Стратегическая цель: из исследования в систему

Для Украины этот проект имеет значительно больший масштаб, чем просто одна встреча или семинар. Основная стратегическая цель — разработка и внедрение общегосударственной программы на уровне политики по ответственной игре. Она охватывает различные направления:

изменение нормативно-правовой базы;

запуск новых цифровых и социальных сервисов ( например, самоисключения, информационные системы, инструменты мониторинга);

например, самоисключения, информационные системы, инструменты мониторинга); развитие сети поддержки: реабилитационные службы, консультации, обучение специалистов;

повышение культуры ответственного участия игроков, информационные кампании, коммуникация рисков.

Сейчас Украина находится на стадии перехода: от разрозненных инициатив к системному подходу. Международный обмен опытом является именно той движущей силой, которая позволяет воспользоваться уже апробированными моделями, избежать типичных ошибок и быстрее достичь эффективности.

Вызовы на пути: что мешает быстрому внедрению европейских практик

Несмотря на растущий опыт и поддержку международных партнеров, Украина сталкивается с рядом объективных вызовов. Прежде всего — отсутствие сформированной системы межведомственного взаимодействия между государственными институтами, операторами рынка и медицинскими службами.

Как отмечают в Responsible Gambling Center, на практике это выглядит так, что операторы не всегда имеют доступ к инструментам для выявления рискованного поведения игроков. В то же время государственные органы не имеют механизмов для быстрого реагирования, а игроки часто просто не знают, куда обратиться за помощью.

Другой вызов — общественное восприятие проблемы . В отличие от стран ЕС, где игровая зависимость уже давно рассматривается как расстройство психического здоровья, в Украине этот вопрос до сих пор часто стигматизируется. Это затрудняет реализацию профилактических кампаний и сдерживает развитие сервисов поддержки.

Также важным является кадровый фактор. Недостаток специалистов, имеющих опыт работы именно с игорной зависимостью, затрудняет внедрение европейских подходов на практике.

Ожидаемые результаты: что изменится для игроков и рынка

Результаты инициативы уже сейчас заметны на нескольких уровнях. Прежде всего речь идет о профилактике и поддержке игроков. Благодаря международному обмену опытом, RGC заимствует лучшие политики предотвращения на уровне государства, а также практики социально-психологической и медицинской помощи.

Кроме того, ожидается значительное повышение прозрачности рынка. Европейские подходы предусматривают использование цифровых инструментов для анализа поведения игроков. Это позволяет выявлять паттерны риска еще до момента, когда ситуация становится критической. В Украине уже идет работа над тестовыми моделями таких систем.

А главное — происходит привлечение ответственного бизнеса. Инициатива получает поддержку со стороны частного сектора. В частности компании FAVBET, которая является генеральным меценатом проекта. Это создает предпосылки для развития устойчивых партнерств между государством, экспертной средой и бизнесом.

FAVBET способствует инициативе RGC с самого начала. В 2023 компания поддержала первое национальное исследование в сфере игровой зависимости в Украине, а в дальнейшем и проект по внедрению социальных услуг для людей с риском игровой зависимости. Уже сегодня результаты этой работы воплощены в Центре социально-психологической помощи «Простір життя», где склонные к лудомании игроки получают помощь. Также специалисты работают с их семьями.

«Азартные игры должны быть безопасными для всех участников. Поэтому поддержка Центра ответственной игры и внедрение международного опыта для нас является приоритетом. Мы стремимся создать систему, где игроки получают своевременную помощь, психологическую поддержку и доступ к профилактическим ресурсам. Ответственная игра является фундаментом развития нашей индустрии, поэтому мы и в дальнейшем будем способствовать внедрению таких подходов в Украине», — комментируют в FAVBET.

Почему международное партнерство — не роскошь, а необходимость

Опыт Литвы и других стран Европейского Союза доказывает: эффективная система ответственной игры возможна только тогда, когда существует четкий баланс между доступом к азартным развлечениям, защитой прав игроков и системной профилактикой игровой зависимости.

Украина выбрала сложный, но стратегически важный путь — не придумывать собственную модель «с нуля», а интегрировать лучшие европейские практики. Онлайн-встреча с литовским регулятором стала лишь первым этапом, но именно с таких шагов начинается системная трансформация.

«Когда мы говорим об ответственной игре, речь идет не только о правилах. Речь идет о культуре, этике, об общественном договоре между бизнесом, государством и людьми»,— говорят в RGC.

Партнерство, доверие и готовность учиться — вот те фундаментальные принципы, которые дают Украине шанс изменить подход к игорному рынку к лучшему.

