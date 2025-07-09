Ответственная игра: инструменты безопасности и международные практики
В этом материале мы рассказываем, как работает система самоограничения, что следует знать родственникам, которые стремятся помочь близкому человеку, какие юридические и психологические инструменты предусмотрены, а также — как украинский бизнес приобщается к позитивным изменениям в этой сфере.
Где найти поддержку
Если рядом есть человек с зависимостью, вы не остаетесь наедине. Вы можете обратиться за бесплатной и анонимной помощью по телефону горячей линии: 0 800 336 105.
Индивидуальные консультации проводятся в очном формате по предварительной записи:
г. Киев, ул. Назаровская, 11.
Если удобнее — можно присоединиться к онлайн-группам, которые проходят еженедельно через Zoom. Присоединиться можно из любого уголка Украины. Участие — анонимное, бесплатное.
В группах участники получают психообразовательную поддержку: обсуждают тему созависимости, изучают, как устанавливать личные границы, разграничивать ответственность и находить внутреннюю опору.
Помощь, которую можно получить:
консультации с психологом, в частности семейным;
юридическая поддержка;
групповая работа, которая позволяет разорвать круг изоляции;
реинтеграционные программы — обучение, профориентация, социальные проекты.
FAVBET как социально ответственная компания стала Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.
В 2024 году в рамках этого проекта при поддержке компаний-партнеров в Украине открылся первый филиал — специализированного центра, оказывающего помощь игрокам и их семьям в преодолении игровой зависимости, а также формирует культуру ответственного отношения к игре.
«Ответственная игра начинается с честности, продолжается с осознания собственных границ и завершается поддержкой там, где она действительно нужна. Именно поэтому компания продолжает поддерживать системные решения в сфере ментального здоровья. Наша цель — формировать новую культуру ответственного отношения», — рассказывают в FAVBET.
Что стоит перенять из практик ЕС?
Великобритания: система GamStop
GamStop — это национальная программа самоограничения, созданная для защиты игроков. Регистрация в системе блокирует доступ ко всем лицензированным операторам азартных игр в стране. Система работает централизованно, и все операторы обязаны проверять клиентов по реестру.
Особенность GamStop — удобство пользования, полная конфиденциальность и доступность 24/7 через сайт и мобильные приложения.
Латвия: масштабная база самоограниченных
В Латвии система самоограничения существует уже более 10 лет. По состоянию на 2024 год в реестре около 70 тысяч человек — это свидетельствует об активном использовании инструмента. Кроме того, государство уделяет внимание просветительским кампаниям, помогающим гражданам осознать риски азартных игр.
Германия: OASIS
OASIS — это централизованная база данных, которую используют все операторы азартных игр. Она позволяет оперативно блокировать доступ игроков с проблемным поведением.
Советы игрокам и родственникам: как действовать, когда ситуация выходит из-под контроля
- Не замалчивайте проблему. Если вы замечаете признаки зависимости — обратитесь к специалистам. Чем раньше — тем эффективнее.
- Воспользуйтесь возможностью самоограничения. Даже если кажется, что «прорвусь сам».
- Привлекайте близких. Лудомания — не проблема одного человека, она затрагивает всю среду.
- Не бойтесь юридических шагов. Иногда судебное решение об ограничении — единственная возможность «остановить» игрока.
- Пользуйтесь поддержкой специальных центров. Здесь вас выслушают и помогут найти решение.
Система самоограничения — один из самых эффективных способов взять под контроль свое азартное поведение. Это первый, но важный шаг на пути к преодолению зависимости.
Для игроков — это защита от импульсивных решений и шанс сохранить здоровье и финансовую стабильность. Для семей — возможность поддержать близкого человека в сложной ситуации.
И для государства — важный инструмент в построении ответственной индустрии азартных игр, которая учитывает права и безопасность своих граждан.
