Игровая зависимость — это не просто личная проблема, а социальное явление, которое влияет на семьи, общины и экономику. В Украине, где легализация азартных игр состоялась всего несколько лет назад, вопрос ответственной игры приобретает особую актуальность. Индустрия азартных игр развивается быстрыми темпами, но вместе с этим растет и риск возникновения игровой зависимости среди населения. Поэтому важно не только создавать условия для развития отрасли, но и обеспечивать механизмы защиты игроков.

Международный опыт: чему может научить Европа

В странах Европы индустрия азартных игр функционирует в рамках развитой системы защиты игроков. Эти страны имеют четко определенные механизмы государственной политики в сфере предупреждения зависимостей, модели межведомственного взаимодействия и координации усилий между медицинскими, социальными и регуляторными структурами. Они также применяют технологические решения для добровольного ограничения доступа к азартным играм и инструменты контроля за соблюдением принципов ответственной игры.

Общественный союз «Центр ответственной игры» инициировал программу международного обмена опытом, ориентированную на заимствование эффективных европейских решений в сфере профилактики и лечения игровой зависимости.

Проект реализуется в сотрудничестве с государственными учреждениями, экспертами охраны психического здоровья и представителями бизнеса. Генеральным меценатом международного проекта выступает компания FAVBET.

В рамках программы международного обмена опытом украинские специалисты совершат рабочие визиты в европейские страны, где ознакомятся с деятельностью профильных центров помощи, реабилитационных программ и работой государственных учреждений, которые формируют политику в области ментального здоровья и социального сопровождения.

Роль государства: от стандартов к законодательству

В 2024 году в Украине был утвержден Государственный стандарт социальной услуги «Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью». Этот документ, разработанный ОС «Центр ответственной игры» в сотрудничестве с государственными учреждениями и учеными, регулирует процедуру предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью. Он включает инновационные методы работы, основанные на научных исследованиях, и учитывает социальный аспект проблемы, обеспечивая комплексный подход к реабилитации.

Этот стандарт стал важным шагом в формировании национальной политики в сфере ответственной игры. Ожидается, что результаты новой программы также будут учтены при разработке нормативно-правовых актов, образовательных курсов для специалистов и программ повышения квалификации в сфере ментального здоровья. Также проект будет способствовать гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза, что является частью более широкого евроинтеграционного процесса.

Роль социально ответственного бизнеса: FAVBET как пример

Для эффективного решения проблемы игровой зависимости необходимо применять комплексный подход, который включает профилактику, лечение и реабилитацию

Компания FAVBET стала генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости. В 2024 году в рамках этого проекта был открыт центр социально-психологической поддержки, сочетающий информационную работу, психологическую помощь и программы реинтеграции для лиц, столкнувшихся с проблемным игровым поведением.

Это сотрудничество стало первым примером сотрудничества в Украине в решении проблемы игровой зависимости. Он оказывает квалифицированную помощь игрокам и их семьям, а также формирует культуру ответственного отношения к игре. Важно, что все услуги предоставляются бесплатно, с соблюдением конфиденциальности и уважением к личной жизни посетителей.

Истории, стоящие за статистикой

За каждой цифрой в отчетах — личная история. Именно поэтому одной из ключевых целей на сегодня является создание безопасной среды, где можно открыто говорить о зависимости без стигмы и стыда. В Украине долгое время проблема лудомании оставалась в тени, а люди, которые столкнулись с зависимостью, часто не знали, к кому обратиться.

С проблемами чаще обращаются молодые мужчины — в возрасте 22−24 лет. Большинство из них находятся на грани — проигранные деньги, конфликты в семье, ощущение потери контроля. Если не вмешаться на этом этапе, ситуация может быстро перерасти в серьезный психологический кризис или даже правонарушение. Несмотря на общую тревожность, связанную с войной, количество обращений растет. В то же время растет и доверие — все больше людей готовы просить о помощи, а не замалчивать проблему.

Согласно международным исследованиям, большинство людей с игровой зависимостью не идентифицируют себя как таковых. Часто первым тревожным сигналом становится обращение родственников. Именно поэтому в центре также работают с близким окружением игроков — объясняют, как правильно реагировать, как поддерживать без осуждения, и как не допустить созависимого поведения.

Взгляд в будущее: комплексный подход к решению проблемы

Для эффективного решения проблемы игровой зависимости необходимо применять комплексный подход, который включает профилактику, лечение и реабилитацию. Важной составляющей является просветительская работа среди населения, направленная на повышение осведомленности о рисках, связанных с азартными играми, и формирование культуры ответственного отношения к игре.

Во время международных визитов в рамках программы обмена опытом особое внимание будет уделено анализу следующих компонентов:

механизмы государственной политики в сфере предотвращения игровой зависимости;

модели межведомственного взаимодействия и координации усилий ( здравоохранение, социальная политика, регуляторы);

здравоохранение, социальная политика, регуляторы); опыт построения и финансирования системы оказания психологической помощи лицам с игровой зависимостью и членам их семей;

примеры применения ІТ-решений для ограничения доступа к азартным играм ( механизмы самоограничения);

механизмы самоограничения); практики государственного и общественного надзора за внедрением принципов ответственной игры.

Долгосрочная стратегия действий

В долгосрочной перспективе ожидается имплементация результатов проекта через разработку нормативно-правовых актов, внедрение новых программ профилактики лудомании, повышение квалификации профильных специалистов и расширение международного сотрудничества.

Проект реализуется при поддержке социально ответственного бизнеса компании FAVBET и является продолжением партнерства по формированию ответственного отношения к азартным играм.

Игра по правилам: совместная ответственность

Украина находится на пути к созданию эффективной системы предотвращения игровой зависимости, которая базируется на лучших международных практиках и учитывает национальные особенности. Этот процесс требует сотрудничества всех заинтересованных сторон: государства, общественности и бизнеса. Только при условии комплексного подхода — слаженного сотрудничества государства, общественного сектора и социально ответственного бизнеса — возможно создать эффективную систему профилактики и помощи, которая не только лечит последствия, но и предотвращает проблему на ранних этапах.

Это позволит игорной индустрии развиваться в прозрачном правовом поле, одновременно обеспечивая защиту наиболее уязвимых категорий граждан и укрепляя доверие общества.

