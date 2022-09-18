Дело Укрнафты. НАБУ провело обыск у Коломойского — СМИ 18 сентября, 15:21 НВ (Фото:Игорь Коломойский)

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, во время которого изъяли документы и гаджет, скачав его содержимое. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Свидетели события рассказали, что представители следствия пришли к Коломойскому в 5 утра воскресенья, 18 сентября. Сейчас по месту жительства находится в Буковеле. По данным ZN.UA, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании Укрнафта почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

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Источники в НАБУ заявили изданию, что «это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали».

На вопрос Украинской правды, действительно ли детективы бюро провели у него обыски, Коломойский ответил: «Не слышал». По данным издания, он находился в Буковеле еще неделю назад.

ZN.UA пишет, что олигарх пока не проходит по делу Укрнафты как обвиняемый, подозрение ему не объявляли. Однако он является совладельцем компании.

2 сентября САП и НАБУ объявили восемь подозрений из-за 13 млрд гривен убытков Укрнафты. Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Укрнафта является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — около 42% акций.



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