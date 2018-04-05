ICU отсудила почти 3 млрд грн у донецкого предприятия

Хозяйственный суд Донецкой области 19 марта удовлетворил иск инвестиционного фонда Глори, которым управляет инвестиционная группа ICU о взыскании 2,8 млрд грн с металлургического предприятия Донецксталь.

Об этом передает FinClub.

Так, согласно решению суда, с Донецкстали разрешено взыскать 2,8 млрд грн: 1,3 млрд грн – основная сумма кредита, 514,9 млн грн – проценты, 940,2 млн грн по долгу в евро, 321 тыс. грн по долгу в долларах США.

Напомним, что Фонд компании ICU требовал взыскать с металлургического предприятия Донецксталь Виктора Нусенкиса 2,8 млрд грн задолженности по договорам непокрытых аккредитивов, заключенным с ВТБ Банком еще в 2011 году.

В рамках этого договора банк открыл 19 аккредитивов в 2011-2012 годы. К августу 2017 года по ним сформировалась задолженность в трех валютах: 1,3 млрд грн, €22,7 млн и $11,8 тыс. Долг по процентам составил 514,9 млн грн, €6,3 млн и $397.

В августе 2017 года ВТБ Банк переуступил ICU права требования по кредитным договорам и договорам залога за $15,5 млн (394,3 млн грн).

После того, как Донецксталь отказалась погасить задолженность перед новым кредитором, компания ICU решила судиться.

Отмечается, что Фонд гарантирования вкладов физлиц на аукционе 15 марта продал задолженность компаний группы Донецксталь за 331,3 млн грн фонду Глори, которым управляет компания по управлению активами Инвестиционный капитал Украина (группа ICU).

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.

В группу Донецксталь входит Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Макеевкокс, Шахтоуправление Покровское и Донецксталь-метзавод. Последний специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом (40%).