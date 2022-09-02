Стаканчик для Вкусно и точка. Финский производитель одноразовой посуды продает российский бизнес покупателю McDonald’s 2 сентября, 18:10 Бумажные стаканчики производства Huhtamaki (Фото:Huhtamaki via facebook)

Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki прекращает свою деятельность в России. Покупателем станет местный бизнесмен Александр Говор. Ранее он выкупил российский бизнес McDonald’s и заменил название ресторанов на Вкусно и точка.

Финская компания Huhtamaki, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве одноразовой посуды, сегодня объявила, что прекращает свою деятельность в России. "Huhtamaki продала свою деятельность в России компании Эспетина Лтд. Эспетина — холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Соглашение включает четыре производственных подразделения в России, на которых работают 724 человека", - сообщается на сайте Huhtamaki.

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Напомним, что летом компания российского бизнесмена Александра Говора выкупила российский бизнес у McDonald's и сменила название ресторанов на Вкусно и точка.

14 апреля 2022 года Huhtamaki объявила о намерении отказаться от деятельности в России. Это произошло после предварительного решения прекратить все инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину.



"Мы считаем, что развитие ситуации и долгосрочная перспектива в России помешают реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране. Мы рады завершить изучение наших стратегических возможностей в России», – заявил Чарльз Эолме (Charles Héaulmé), президент и генеральный директор Huhtamaki.

Стоимость продажи без учета наличных средств и долгов составляет 151 миллион евро. В результате продажи Huhtamaki ожидает получить прибыль примерно в 15 миллионов евро в третьем квартале 2022 года.



Huhtamaki является ключевым глобальным поставщиком экологических упаковочных решений для потребителей по всему миру. Чистый объем продаж компании в 2021 году составил 3,6 млрд евро. Штаб-квартира Huhtamaki Group расположена в Эспоо, Финляндия.

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