Крупнейший банк Европы. HSBC понес $300 млн убытков из-за ожидаемой продажи бизнеса в России
Соглашение все еще ожидает одобрения регуляторных органов (Фото:Lim Huey Teng / Reuters)
Крупнейший банк Европы HSBC понес убытки в размере $300 млн в связи с ожидаемой продажей бизнеса в России.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на годовые результаты банка за 2022 год.
В июле прошлого года HSBC заявил, что решил продать свое подразделение местному кредитору Экспобанку и соглашение ожидает одобрения российского правительства и регуляторов. Однако впоследствии замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия будет блокировать продажу российского бизнеса иностранных банков.
На днях лондонский банк повторил, что соглашение все еще ожидает одобрения регуляторных органов, и не предоставил никакой информации о статусе этого процесса.
Многие транснациональные корпорации быстро ушли из России после ее вторжения в Украину, но банки были одними из тех секторов, которые медленнее выходили, из-за опасений убытков вызванных российским законодательством.
Ранее сообщалось, что акции Raiffeisen Bank International подверглись худшему дневному падению с начала войны в Украине. Ценные бумаги австрийского банка упали более чем на 7% на открытии после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа санкций США о его бизнесе, связанном с Россией.