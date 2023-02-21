Крупнейший банк Европы. HSBC понес $300 млн убытков из-за ожидаемой продажи бизнеса в России 21 февраля, 13:15 Соглашение все еще ожидает одобрения регуляторных органов (Фото:Lim Huey Teng / Reuters)

Крупнейший банк Европы HSBC понес убытки в размере $300 млн в связи с ожидаемой продажей бизнеса в России.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на годовые результаты банка за 2022 год.



В июле прошлого года HSBC заявил, что решил продать свое подразделение местному кредитору Экспобанку и соглашение ожидает одобрения российского правительства и регуляторов. Однако впоследствии замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия будет блокировать продажу российского бизнеса иностранных банков.

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На днях лондонский банк повторил, что соглашение все еще ожидает одобрения регуляторных органов, и не предоставил никакой информации о статусе этого процесса.

Многие транснациональные корпорации быстро ушли из России после ее вторжения в Украину, но банки были одними из тех секторов, которые медленнее выходили, из-за опасений убытков вызванных российским законодательством.

Ранее сообщалось, что акции Raiffeisen Bank International подверглись худшему дневному падению с начала войны в Украине. Ценные бумаги австрийского банка упали более чем на 7% на открытии после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа санкций США о его бизнесе, связанном с Россией.