Грузинская авиакомпания запустит новые международные рейсы из Украины

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines в июне откроет регулярные рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми (Грузия).

Об этом сообщили в компании, передает avianews.com.

Рейсы Харьков-Тбилиси начнут выполняться с 12 июня по вторникам и субботам, а на линию Харьков-Батуми авиакомпания выйдет 13 июня с частотой полетов два раза в неделю по средам и субботам.

Также в списке городов, куда также планирует открыть рейсы Myway Airlines, значатся Киев, Тель-Авив, Тегеран, Минск, Дубай, Санкт-Петербург, Москва, Самара и Пекин.

Myway Airlines является проектом китайской группы Hualing Group. По заявлению авиакомпании, ее штат на данный момент включает 150 сотрудников.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час. Аэропортом через компанию Нью Системс АМ управляет компания DCH.