Грузинская авиакомпания передумала запускать рейс из Харькова в Тбилиси

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Компания отменяет авиарейсы в этом направлении уже второй год подряд

Компания отменяет авиарейсы в этом направлении уже второй год подряд

Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила запуск рейса Харьков-Тбилиси, старт которого был запланирован на апрель. Об этом перевозчик письменно уведомил туристические агентства.

Как пишет avianews.com, компания предлагает пассажирам полный возврат денег за билеты, либо возможность пересадки на рейсы компании из Киева.

Отметим, что подобная ситуация происходит уже второй год подряд. Так, в 2017 году авиаперевозчик запустил продажи билетов по данному направлению, однако перелеты так и не были начаты.

Напомним, Georgian Airways планировала со 2 апреля возобновить полеты из аэропорта Киев (Жуляны) на направлении Тбилиси-Киев-Тбилиси. Рейс Харьков-Тбилиси компания собиралась запустить с 12 апреля.

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