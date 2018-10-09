Группа Allseeds: Капитализация доверия и эффективности

Доверие к акционерам-учредителям и профессиональному менеджменту, к эффективной бизнес-модели и бизнес-практике конвертировались в капитал - Нидерландский банк развития FMO и Diligent Capital Partners (DCP) стали акционерами Allseeds.

FMO и DCP совместно приобрели 16% акций Allseeds SA, предоставляя финансирование для реализации амбициозной стратегии роста Allseeds, которая включает в себя расширение мощностей по переработке семян масличных культур, перегрузки на экспорт масел и шротов и увеличение добавленной стоимости. FMO и DCP также будут сотрудничать с Allseeds, чтобы улучшить корпоративное управление и экологические и социальные стандарты в компании.

Такие инвестиции в акционерный капитал помогут компании Allseeds стать лидером в переработке и перегрузке на экспорт сельскохозяйственной продукции в Южном, самом глубоком порту Украины, увеличить добавленную стоимость экспорта сельскохозяйственных товаров в стране и улучшить связь с крупнейшими мировыми рынками.



Diligent Capital Partners (DCP) - менеджер в сфере частных инвестиций в экспортно-ориентированные пищевую промышленность и агробизнес, а также потребительские товары и сферу обслуживания, во главе с Даниилом Пасько и Марком Ивашко (www.diligent.capital). DCP возглавлял разработку и структурирование сделки и будет отвечать за управление инвестициями в течение всего инвестиционного периода. До єтого DCP работали с Allseeds в вопросах создания системы корпоративного управления.

Даниил Пасько, управляющий партнер DCP, который стал членом Совета директоров Allseeds, отметил: "Мы благодарны учредителям Allseeds Вячеславу Петрище и Корнелису Вринсу за их готовность развивать партнерство. С момента основания компании в 2011 году мы были действительно поражены успехами Allseeds в ее становлении как лидера в области переработки и аграрной логистики и надеемся на дальнейшие усилия, направленные на достижение успеха на этом пути. Мы также благодарим наших партнеров в FMO за их сотрудничество в этой транзакции и ожидаем совместной работе в будущем".

ФМО - голландский банк развития. Как ведущий инвестор, FMO поддерживает стабильное развитие частного сектора в странах и на развивающихся рынках, путем инвестирования в амбициозные проекты и предпринимателей. ФМО, имеющий более чем 45-летний опыт работы, считает, что сильный частный сектор ведет к экономическому и социальному развитию и позволяет людям использовать их навыки и повышать качество жизни. ФМО сосредотачивается на трех секторах, имеющих высокое влияние на развитие: финансовые учреждения, энергетика и агробизнес, питание и вода. Благодаря портфелю 9,2 млрд евро, что охватывает более 82 стран, ФМО является одним из крупнейших банков развития частного сектора во всем мире.



Джоррит Дингемманс, руководитель Фонда частных инвестиций FМО, отметил: "Мы очень ценим тот факт, что DCP познакомила нас с Allseeds. Мы верим в ценность построения локального партнерства как фундаментального для инвестиций, которые создают экономический рост и развитие. Я был поражен и вдохновлен тем, что было достигнуто акционерами Allseeds, строя ультрасовременный завод "с нуля" в стратегическом месте цепи добавленной стоимости семян масличных культур. Мы гордимся тем, что стали частью команды Allseeds и с нетерпением ждем продолжения развития компании вместе с её акционерами-учредителями и DCP. Это будет способствовать экономическому процветанию в Украине и, по сути, кормлению мира".

Allseeds - один из крупнейших производителей и экспортеров растительных масел и шротов в Украине, обладающий современным маслоэкстракционным заводом по переработке семян подсолнечника мощностью 2400 т / сутки (1800 т/сутки для рапса или 1500 т /сутки для сои) в самом глубоком порту Украины Южный. Allseeds также предоставляет услуги по перегрузке растительных масел и шротов на собственных терминалах в порту Южный, где могут обслуживаться суда дедвейтом более 100 тыс. тонн с осадкой до 14,6 м для отдаленных пунктов назначения, таких как Китай, Индия и Ближний Восток. Компания имеет репутацию надежного и высокопрофессионального партнера на аграрных рынках.

Вячеслав Петрище, генеральный директор Allseeds, отметил: "Мы рады, что FMO и DCP признали наши достижения и продемонстрировали свою веру в наш потенциал, сделав эти инвестиции. Мы имеем амбициозные планы роста и открыты к построению партнерских отношений для их реализации. Мы также благодарим DCP за то, что помогли Allseeds привести наши стандарты корпоративного управления до уровня международных передовых практик, привлечь такого авторитетного международного инвестора как FMO ".

Независимую проверку объекта инвестирования и поддержку структурирования сделки осуществляли компании Avellum, Baker McKenzie, Allen & Overy, Deloitte, Roland Berger и CapEos.