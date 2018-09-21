Гройсман решил отобрать у олигарха Фукса новые лицензии на недра

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Гройсман поручил разработать проект постановления об отмене лицензий на разработку недр компании российского олигарха

Гройсман поручил разработать проект постановления об отмене лицензий на разработку недр компании российского олигарха

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать проект постановления, которое отменит предоставление новых лицензий на разработку недр компании российского олигарха Павла Фукса.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает ЕП.

"Я дал поручение секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене тех решений в пределах полномочий правительства.

На заседании комиссии Госслужбы геологии и недр, которая увеличила лицензионные участки, присутствовал представитель Кабмина. Он выразил особое мнение, которое юридически зафиксировано, что мы не поддерживаем это решение. Но комиссия приняла свое решение", – сказал Гройсман.

Кроме того, он добавил, что правительство никакого решения по этому поводу не принимало. А внеконкурсное предоставление лицензий подписал тот заместитель главы Госгеонадр, которого 3 сентября задержали на взятке.

"Я не буду поддерживать ни российских, ни украинских олигархов, которые дерибанят украинские недра. Я вам это могу сказать однозначно", – заявил премьер.

Кроме того, он добавил, что Министерство экологии уже 2 месяца не предоставляет ему на подпись постановления правительства об открытии геоданных и об обязательном проведении аукционов.

Павел Фукс - бизнесмен родом из Харькова. Со временем перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. Бизнесмен также ранее утверждал, что отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

В то же время СМИ сообщают, что на сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы Москва-Сити. Последние два года россиянин скупал активы у соратников Виктора Януковича - Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко.

 

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