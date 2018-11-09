Гройсман решил бороться с "космическими" зарплатами и премиями в Нафтогазе и Укрпочте

Правительство намерено пересмотреть будущие контракты руководств компаний Нафтогаз Украины и Укрпошты в вопросе размера зарплат.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает ЭП.
"Контракты с руководителями компаний уже подписаны, поэтому я не могу вмешиваться, чтобы их пересматривать. Но точно могу сказать: как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку. Ни один контракт не будет мной подписан на тех же условиях, которые есть сегодня. Миллионные, десятимиллионные премии - это просто недопустимо. Рыночная зарплата — хорошо, но это рыночная зарплата, а не заоблачная, которую сегодня получают", - сказал он.
Также Гройсман отметил, что категорически не согласен с политикой Нафтогаза по чрезмерным премиям, чрезмерным заработным платам.
"У меня есть много претензий к управлению Нафтогазом. Я это говорил неоднократно. Поэтому правительство приняло решение ограничить выплаты", - сказал премьер.
Он также добавил, что правительство "наведет порядок с выкручиванием рук там, где есть нормальная ситуация с оплатой газа".
Напомним, что Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпром.
Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.
При этом премьер-министр Владимир Гройсман попросил наблюдательный совет Нафтогаза пересмотреть решение по премированию.
Позже Генпрокуратура открыла уголовное дело из-за многомиллионных премий в Нафтогазе.
В сентябре, главу Нафтогаза Андрея Коболева оштрафовали за отказ раскрыть получателей многомиллионных премий.
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