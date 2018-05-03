Гройсман рассказал, когда в Украине стартует малая приватизация

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.
Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, до конца мая правительство запустит системную работу по приватизации.
"Не всем это выгодно. Те, кто "окучивают" эти предприятия, будут нас блокировать, сдерживать, будут искусственно придумывать препятствия, как сделали с Одесским припортовым заводом", - отметил Гройсман.
Относительно большой приватизации, премьер-министр заявил, что уже идет подготовка до этого процесса.
Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша, среди которых - закон о приватизации и обеспечение прозрачности продажи госактивов.
Напомним, что в декабре 2017 года Фонд госимущества (ФГИУ) определился с перечнем объектов большой приватизации, которые готовят к продаже в 2018 году. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.
В январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.
Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.
В марте ФГИУ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.
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