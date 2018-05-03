Гройсман рассказал, когда в Украине стартует малая приватизация

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, до конца мая правительство запустит системную работу по приватизации.

"Не всем это выгодно. Те, кто "окучивают" эти предприятия, будут нас блокировать, сдерживать, будут искусственно придумывать препятствия, как сделали с Одесским припортовым заводом", - отметил Гройсман.

Относительно большой приватизации, премьер-министр заявил, что уже идет подготовка до этого процесса.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша, среди которых - закон о приватизации и обеспечение прозрачности продажи госактивов.

Напомним, что в декабре 2017 года Фонд госимущества (ФГИУ) определился с перечнем объектов большой приватизации, которые готовят к продаже в 2018 году. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.

В январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИУ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.