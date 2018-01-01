Гройсман рассказал, как будут проверять бизнес в 2019 году Сегодня, 17:44 7 Цей матеріал також доступний українською В 2019 году бизнес будут проверять по плану

Проверки бизнеса в 2019 году будут проводиться согласно планам контролирующих органов, которые опубликованы на сайтах соответствующих структур.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает УНИАН.

"Мы в этом году изменили систему надзора, сейчас она будет рискоориентированной, поэтому такие контрольные проверки будут проводиться по предварительному плану, который является абсолютно публичным.Ни в коем случае это не карательная система, и с 1 января будут допускаться к проверкам предприятия по конкретным рисковым признакам, а не по формальным признакам, когда можно давить на бизнес", - сообщил премьер.

Напомним, что госорганы запланировали 143 тысячи проверок бизнеса в 2019 году.

Позже сообщалось, что Государственная фискальная служба Украины планирует уменьшить минимум на 10% количество предприятий, которые попадут в план-график проведения проверок на 2019 год.