Гройсман предупредил застройщиков о масштабных налоговых проверках

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проведение фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

Кроме того, премьер потребовал от застройщиков четкого выполнения законодательства о труде, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Будет поручение ГФС (Государственной фискальной службе – ред.) начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", – сказал он.

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По словам Гройсмана, в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не возводятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, ненадлежащим образом уплачиваются налоги.

Кроме того, нередки случаи теневой занятости на стройках, подчеркнул глава правительства.

Ранее в Минрегионе заявили о введении новых строительных норм с 1 сентября вопреки решению суда.