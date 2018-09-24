Гройсман предупредил застройщиков о масштабных налоговых проверках

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проведение фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней.
Кроме того, премьер потребовал от застройщиков четкого выполнения законодательства о труде, передает пресс-служба Кабинета министров.
"Будет поручение ГФС (Государственной фискальной службе – ред.) начать тотальные проверки застройщиков на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", – сказал он.
- Читайте также: Киев снизил для застройщиков взносы в бюджет города
По словам Гройсмана, в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не возводятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, ненадлежащим образом уплачиваются налоги.
Кроме того, нередки случаи теневой занятости на стройках, подчеркнул глава правительства.
Ранее в Минрегионе заявили о введении новых строительных норм с 1 сентября вопреки решению суда.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования