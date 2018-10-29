Гройсман ответил на ультиматум Укрпочты по доставке пенсий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Это недопустимо – не доставлять пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче", – объяснил глава правительства.

Кабмин планирует обратиться к наблюдательному совету госкомпании с просьбой дать оценку ситуации.

По словам премьера, если компании не хватает средств – можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят Укрпочту в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", – добавил Гройсман.

Напомним, что ранее гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Недавно в эфире ток-шоу Новий вечір с Дмитрием Тузовым на Радио НВ Смелянский рассказывал, почему Укрпочта может прекратить доставку пенсий и закрыть тысячи отделений в селах.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность. Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

В 2017 году Укрпочта получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,6% – до 5,5 млрд грн по сравнению с 2016 годом.

Напомним, что Укрпочта стала в полтора раза убыточней. По итогам первого полугодия 2018-го компания получила более полумиллиарда чистого убытка.