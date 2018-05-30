Гройсман назвал условия решения проблемы с автомобилями на еврономерах

В течение 2017 года в Украину было ввезено 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал за месяц урегулировать вопрос с автомобилями с европейской регистрацией, в случае делегирования парламентом правительству соответствующих полномочий.

Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания правительства, передает УНИАН.

"Правительство не может это урегулировать собственным решением. Это должен решить украинский парламент. Но если парламент делегирует это право правительству - я обещаю, что за один месяц мы его урегулируем справедливо", - отметил он.

Гройсман отметил, что на данный момент парламент думает о способе решения данного вопроса.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В средине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

В начале декабря прошлого года Государственная фискальная служба сообщила, что взыскала 38 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.

В начале марта глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина назвала препятствие для легализации автомобилей на еврономерах