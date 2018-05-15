Гройсман назвал срок введения в эксплуатацию Бескидского тоннеля

Тоннель сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что новый Бескидский тоннель будет сдан в эксплуатацию до конца мая.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Новый двухпутный железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, будет окончательно сдан в эксплуатацию до конца мая – как того требует соответствующее правительственное поручение", - сказал премьер.

По его словам, тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.

"Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции", - добавил Гройсман.

Также в пресс-службе ссылаясь на данные Укрзализныци добавили, что новый тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час против нынешних 25 пар. Длина тоннеля - более 1700 метров.

Бескидский тоннель - второй по длине (после Лутугинского) железнодорожный тоннель в Украине, является частью Львовской железной дороги. Тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс.

Кроме того, тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

Напомним, что 6 октября прошлого года строительство тоннеля завершилось. Движение поездов через новый Бескидский тоннель должно стартовать 25 мая 2018 года. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.

Кроме того, в марте 2018 года Кабмин увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн – до 2,29 млрд грн.