Гройсман назначил проверку законности обысков Новой почты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, а также Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков в компании Новая почта.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что нужно сделать выводы по каждому случаю. "В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление", - заявил Гройсман.

Напомним, что сотрудники ГПУ в пятницу, 16 марта, провели обыски в ряде офисов компании Новая почта в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве. Компанию подозревают в неуплате налогов.

В ГПУ сообщили, что проводится досудебное следствие по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Пресс-секретарь ГПУ Ларисы Сарган заявила об изъятии в офисах и на складах компании неучтенных в кассе и бухгалтерских документах наличных средств.

При этом, сама Новая почта отрицает данную информацию.