Греческая компания решила купить крупного украинского производителя товаров для дома

Sarantis Group в марте 2018 года сообщила о заключении соглашения по приобретению 90% уставного капитала Эргопак

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении греческой компания потребительских товаров GR Sarantis Cyprus Limited разрешения на приобретение контроля в компании Ivybridge Ventures Limited, которая владеет 100% крупного украинского производителя товаров для дома Эргопак.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания АМКУ 26 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что Sarantis Group в марте 2018 года сообщила о заключении соглашения по приобретению 90% уставного капитала Эргопак, которое подлежит утверждению АМКУ.

"Это приобретение соответствует плану стратегического роста группы и отмечает ее вхождение на новую перспективную территорию. Sarantis Group намерена внедрить европейский бренд своего портфеля, в частности, в косметическом бизнесе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эргопак намеревался приобрести украинский производитель товаров для дома и личной гигиены корпорация Биосфера (торговые марки Фрекен Бок, Vortex, Фреш Бери, Eventa и другие), и в феврале текущего года АМКУ сообщил о начале рассмотрения дела о концентрации. Однако источник агентства сообщал, что эта сделка с большой вероятностью может не состояться.

Sarantis Group - компания потребительских товаров, основана в Константинополе в 1930 году. Дочерние компании Sarantis работают в Польше, Румынии, Болгарии, Сербии, Чехии, Венгрии, Македонии, Боснии и Португалии. Дистрибьюторская сеть насчитывает около 65 тыс. точек продаж (супермаркеты, салоны красоты и аптеки) в Южной и Восточной Европе. Компания реализует продукцию собственных брендов и является дистрибьютором ряда марок в сегментах Mass Market Cosmetics, Household Products, Health & Care Products. Кроме того, Sarantis Group является дистрибьютором крупных европейских косметических брендов сегмента Luxury Cosmetics (Prada, Nina Ricci, Trussardi, Valentino и пр.). Консолидированный оборот компании в 2017 году составил €343,16 млн против €329,02 млн в 2016 году, чистая прибыль выросла на 16,8% - до €28,63 млн. Доля экспорта составила 64,4% общего объема продаж.

Эргопак производит товары под торговыми марками Мелочи жизни, DOMI, Novax, торговой маркой для экспортного рынка Акция. Кроме собственных торговых марок, Эргопак производит продукцию под собственными торговыми марками для таких сетей, как Ашан, Билла, Экспансия, Метро, АТБ, Фуршет. По данным компании, в 2017 году оборот Эргопака составил $29 млн, доля экспорта – 46%. Стоимость предприятия оценивается в $20 млн.