Греческая авиакомпания возобновит рейсы из Харькова

Билеты на рейс будут стоить от $164

Греческая авиакомпания Ellinair решила возобновить сезонные рейсы по маршруту Харьков - Салоники со 2 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе компании DCH, передает Интерфакс-Украина.

Так, перелеты будут выполняться на Airbus A319 по субботам.

Самолет из Харькова в Салоники будет вылетать по субботам. Время в пути - 2 часа 50 минут. Вылет в 3:50, приземление в 6:40 по местному времени. Обратные рейсы будут выполняться по пятницам.

Стоимость билета в одну сторону будет стартовать от 4282 грн ($164).

Ellinair – греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция). Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group.

Отметим, что раньше авиакомпания решила увеличить частоту рейсов из Одессы в Салоники.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию Нью Системс АМ управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев – решили их разделить.