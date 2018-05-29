Греческая авиакомпания возобновила регулярные рейсы из Украины

Ellinair будет чаще летать между Одессой и Салониками

Греческая авиакомпания Ellinair совершила 27 мая первый в 2018 году рейс авиасообщением Салоники-Одесса-Салоники.

Об этом сообщает ЦТС.

Таким образом, авиаперевозчик возобновил регулярное авиасообщение между украинским и греческим городами, прерванное в зимнюю навигацию сезона-2017/18.

Первый рейс был традиционно встречен водяным салютом-аркой.

Ellinair – греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция). Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group.