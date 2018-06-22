ГПУ закрыла уголовное дело против Новой Почты

14 июня 2018 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла уголовное производство относительно деятельности логистического оператора Новая Почта из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщили представители Генпрокуратуры, говорится в пресс-релизе Новой Почты.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против Новой Почта будет закрыто", - отметил совладелец Новой Почты Вячеслав Климов.

Напомним, что 16 марта сотрудники ГПУ провели обыски в ряде офисов Новой Почты в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве. Компанию подозревали в неуплате налогов.

В ГПУ сообщили, что проводится досудебное следствие по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Пресс-секретарь ГПУ Ларисы Сарган заявила об изъятии в офисах и на складах компании неучтенных в кассе и бухгалтерских документах наличных средств.

При этом сама Новая почта отрицала данную информацию.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял Новую Почту в незаконной пересылке наркотиков и алкоголя.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает свыше 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.