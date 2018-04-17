ГПУ расследует выдачу скандальной компании лицензий на добычу газа

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует законность выдачи Государственной службой геологии и недр 19 специальных разрешений на пользование недрами для добычи природного газа компании Ист Юроуп Петролеум (ранее – Голден Деррик).

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 13 апреля, передает enkorr.

Этим решением суд санкционировал изъятие интересующих следствие документов в офисе геологической службы.

Ранее спецразрешениями на эти месторождения владела Голден Деррик, но после смены власти в 2014 году их действие было остановлено. Большинство лицензий (16 из 19-ти) были "фактически возвращены" Ист Юроуп Петролемум в один день – 22 августа 2017 года.

В рамках этого уголовного производства ГПУ расследует также законность выдачи в мае-2017 лицензии на Свистункивсько-Червонолуцкое месторождение в Полтавской области компании Аркона Газ-Энергия.

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1 ноября газодобывающая компания Голден Деррик переименовалась в Ист Юроуп Петролеум (East Europe Petroleum LLC).

Газодобывающая компания East Europe Petroleum LLC осуществляет деятельность в сфере геологии и геологоразведки, а также занимается разведочным бурением и добычей углеводородов.

Голден Деррик ранее принадлежала бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Однако, по данным Экономической правды, доля Ставицкого перешла крупному российскому предпринимателю, основателю девелоперской компании MosCityGroup Павлу Фуксу.

Собственники Ист Юроуп Петролеум – государство в лице компании Надра Украины и кипрской компании Hartlog Limited, которая, согласно открытым источникам, принадлежит молдавскому бизнесмену Анатолу Стати.

Аркона Газ-Энергия – это единственная компания которая за последние 2,5 года получила согласие Полтавского облсовета на разработку новых газовых месторождений. По информации СМИ, эта компания контролируется юристами из команды президента Петра Порошенко.



В начале марта источник НВ Бизнес сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное расследование в деле компании Аркона Газ-Энергия.