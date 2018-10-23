ГПУ раскрыла новую схему ввоза автомобилей на еврономерах

В ГПУ заявили, что ввоз автомобилей на еврономерах повлек ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн

Генеральная прокуратура (ГПУ) проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного ввоза в Украину более тысячи транспортных средств, которые были растаможены по поддельным документам.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах повлекла ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн. По данным прокуратуры, в этой схеме принимали участие предприятия-импортеры транспортных средств, должностные лица таможенных органов ГФС, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.

"В ходе расследования доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц таможенных постов Волынской таможни ГФС, которые были задержаны 19 октября 2018 года в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Задержанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании в последнее мер. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что по данным ГФС, с начала 2018 года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", и 465,9 тыс. авто - в режиме "временного ввоза". Из тех автомобилей, которые были ввезены в режиме "транзит" – 57,9 тыс. - с нарушением срока пребывания. Статистики по временному ввозу пока нет.

Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законы об автомобилях на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет по вопросам налоговой политики заблокировал данные законопроекты.

Позже Верховный суд признал законным пользование собственным транзитным ввезенным в Украину авто с еврономером.