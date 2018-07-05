ГПУ открыла уголовное дело из-за многомиллионных премий в Нафтогазе

Глава Нафтогаза Андрей Коболев также получил премию за победу в Стокгольме

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогазу Украины за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпром.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Да, начали [уголовное производство – ред.]. Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового права, сверх финансового плана", - сказал он.

Генпрокурор затруднился ответить, на каком основании было открыто уголовное производство, но допускает, что на основании обращения депутатов Верховной Рады.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпром.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

При этом, премьер-министр Владимир Гройсман попросил наблюдательный совет Нафтогаза пересмотреть решение по премированию.