ГПУ обыскала предприятия Фирташа по делу об уклонении от налогов на 500 млн

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ГПУ обыскала предприятия Фирташа по делу об уклонении от налогов на 500 млн

Генеральная прокуратура Украины провела очередную волну обысков в рамках расследования уголовного производства по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, входящих в бизнес-группу Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Срган.

"Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - сообщила Сарган.

Обыски прошли накануне в понедельник, 19 марта.

По данным Сарган, ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между рядом предприятий и страховыми компаниями, входящими в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. Наличные средства в дальнейшее направлялись предприятиям реального сектора экономики.

 

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