Готовы на 80%. Аэропорт Полтава перенес дату первого международного рейса

Аэропорт Полтава к анонсированному на 9 мая рейсу в Анталью подготовить не успеют, поэтому пассажиры полетят из Борисполя.

Об этом рассказал первый зампредседателя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий, передает ЦТС.

"Аэропорт Полтавы капитально отремонтирован более чем на 80%. Все оборудование, необходимое для работы собственных и привлеченных служб предприятия, уже закуплено - сейчас происходит его монтаж. Также отмечу, что заканчиваются работы по нанесению выравнивающего слоя асфальтобетона на взлетную полосу и рулежку. Это прочное покрытие позволит нам начать их эксплуатацию с большей нагрузкой, учитывая вес пассажирских самолетов авиакомпании Yanair", - сообщил чиновник.

Пассажиры первого анонсированного международного рейса будут вынуждены лететь из Борисполя.

"Сообщаю, что пассажиры, которые должны были лететь из Полтавы в Анталью 9 мая и уже купили билеты у туроператора Join UP, полетят из Борисполя. Когда же состоится первый серьезный рейс из нашего аэропорта, которого все так ждут? Это будет в первую среду после окончательного завершения капитального ремонта аэропорта", - резюмировал он.

Ранее планировалось, что первый рейс в Анталью из Полтавы вылетит 2 мая, однако его перенесли на неделю из-за плохой продажи билетов.

В декабре 2017 года аэропорт Полтава получил статус международного.