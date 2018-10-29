Государственный зерновой гигант стал убыточней в 4,5 раза

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) по итогам девяти месяцев 2018 года (январь-сентябрь) увеличила чистый убыток почти в 4,5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 1,3 млрд грн.
Об этом свидетельствует финансовый отчет компании за третий квартал 2018 года.
Чистый доход ГПЗКУ от реализации за девять месяцев сократился на 10,1% – до 7,3 млрд грн. Валовая прибыль сократилась на 35,6% – до 417,1 млн грн, операционная прибыль на 25,3% – до 102,3 млн грн.
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) создана правительством Украины в августе 2010 года. 100% выпущенных акций ГПЗКУ находятся в государственной собственности.
В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 44 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,46 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
В 2017 году ГПЗКУ увеличила чистый убыток почти в 1,7 раза в сравнении с 2016 годом – до почти 1,4 млрд грн.
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