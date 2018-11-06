Государственный зерновой гигант собрался расширить поставки в Китай

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ГПЗКУ продолжит сотрудничество с китайской ССЕС
Фото: agrofond.gov.ua

ГПЗКУ продолжит сотрудничество с китайской ССЕС

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) подписала с Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЕС) меморандум о продолжении сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба ГПЗКУ.

"В перспективе реализация меморандума позволит ГПЗКУ увеличить объемы торговли зерновыми, расширить номенклатуру торговли зерновыми и продуктами переработки на территории КНР, включая муку, хлопья, мюсли, крупы и комбикорма в КНР и третьи страны", – заявила и.о. главы правления компании Ирина Марченко.

Также условиями меморандума предусмотрено сотрудничество в сфере торговли продукцией переработки масличных на территории КНР (подсолнечное масло, подсолнечный шрот) и дальнейшая работа над совместными проектами. 

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) создана правительством Украины в августе 2010 года. 100% выпущенных акций ГПЗКУ находятся в государственной собственности.

В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 44 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,46 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

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