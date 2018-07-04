Государственный зерновой гигант прокомментировал заявление о недополученной прибыли

В ГПЗКУ отмечают, что убытки были заложены в день заключения договоров в 2012 году

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) прокомментировала отчет Госаудитслужбы, в котором говорится о 22 млрд грн недополученной прибыли, и который спустя полгода после опубликования внезапно вызвал интерес СМИ.

Как говорится в сообщении компании, оценку деятельности предыдущего руководства ГПЗКУ уже неоднократно давали правоохранительные органы в формате уголовных дел, и необходимость отдельного 52-страничного отчета на эту тему является сомнительной.

"Давая оценку "миллиардных убытков" и "хронической убыточности", которые сформировались, в формулировке Государственной аудиторской службы, "в следствие невыполнения заключенных договоров", составители отчета и его интерпретаторы никоим образом не учитывают тот факт, что убытки были заложены в день заключения этих договоров в 2012 году. К сожалению, подписанты с украинской стороны явно не ставили себе целью ни обеспечения прибыльности корпорации, ни соблюдение интересов государства Украина", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что руководство ГПЗКУ находится в постоянном диалоге с китайскими стратегическим партнером и кредитором – Экспортно-импортным банком Китая и китайским импортером ССЕС об изменении условий договора на приемлемые и такие, которые обеспечат баланс интересов обеих сторон, в первую очередь об уменьшении кредитной нагрузки и повышении прибыльности корпорации, без чего невозможно добиться инвестпривлекательности этого актива.

В ГПЗКУ также допускают, что аудиторы располагают безупречным планом решения всех накопившихся проблем компании, однако обращают внимание, что не имели возможности с ним ознакомиться, так как никаких обращений и запросов в корпорацию не поступало.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) создана правительством Украины в августе 2010 года. 100% выпущенных акций ГПЗКУ находятся в государственной собственности.

В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 44 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,46 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.