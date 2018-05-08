Государственный банк через суд взыскал почти 1 млрд грн с владельца Укртелекома

Государственный Ощадбанк в Верховном суде Украины взыскал более 960 млн грн с акционера Укртелекома – компании ЕСУ.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с компании ЕСУ задолженности по номинальной стоимости облигаций серии С, купонным доходом, эмитентом которых является ЕСУ, которая с июля 2015 года не платила государственному банку купонный доход по облигациям", – указано в сообщении..

В частности, Верховный Суд постановлением от 2 мая 2018 года удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева от 2 августа 2017 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 1 ноября 2017 года в части отмены отсрочки на один год исполнения решения суда о взыскании с ЕСУ в пользу Ощадбанка более 960 млн грн.

В свою очередь в компании СКМ отметили, что не комментируют решения судов.

"Вместе с тем, считаем, что вопросы погашения долга перед госбанками должны решаться предыдущими собственниками ЕСУ, непосредственно привлекавшими такой долг", – сообщили в СКМ в комментарии Интерфакс-Украина.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ ("дочка" СКМ) на сумму 2 млрд грн.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций.

Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта прошлого года.