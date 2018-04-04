Государственная газодобывающая компания удвоила прибыль

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,6 раза (18,6 млрд грн) в сравнении с 2016 годом - до 30,5 млрд грн.

Об этом говорится в годовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности, передают Українські Новини.

Чистый доход от реализации продукции и предоставления услуг в 2017 году увеличился на 36,4% (20,1 млрд грн) - до 75,1 млрд грн.

Отмечается, что 90% дохода обеспечили продажи газа Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины.

В частности, реализация природного газа и нефти принесла компании 67,4 млрд грн против 49 млрд грн годом ранее, продуктов нефтепереработки - 5,2 млрд грн против 3,6 млрд грн, сжиженного газа - 1,8 млрд грн против 1,3 млрд грн, услуг по добыче и подготовке углеводородов - 322 млн грн против 694,7 млн грн и других товаров и услуг - 446,2 млн грн против 413,4 млн грн в 2016 году.

Напомним, что в 2016 году Укргаздобыча увеличила прибыль в 78 раз - до 11,9 млрд грн.

Укргаздобыча является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины для нужд населения. 100% акций компании принадлежит Нафтогазу.